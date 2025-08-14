Певица Кеша снялась в полотенце на голое тело

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, поделилась откровенным снимком. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру в туалетной комнате. Так, она предстала перед камерой в белом полотенце. Во время позирования знаменитость приспустила его и продемонстрировала обнаженные спину и грудь. Кроме того, звезда распустила волосы и смыла со своего лица часть макияжа.

В июле Кеша вышла в свет в необычном наряде. Тогда певица выступила на площадке «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, выбрав для этого укороченную белую футболку и сконструированную из розовых тюбиков микро-юбку.