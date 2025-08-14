Как сделать экспресс-макияж за 5 минут

Случайно не услышали будильник? С каждым бывает. А что, если впереди работа или важная встреча и без макияжа никак? Спокойно! Выделяем себе 5 минут и действуем. Бьюти-эксперт с более чем 10-летним опытом работы Анна Тронина рассказала, как максимально быстро сделать идеальный макияж.

Минута 1-я. Лицо

Наносим тональный крем. Обязательно покрываем лицо и веки пудрой, чтобы убрать жирный блеск и зафиксировать макияж на весь день.

Минута 2-я. Веки

Берем пушистую кисть и наносим коричневые тени на верхние и нижние веки примерно до середины глаза (на внешний угол). Чтобы границы хорошо растушевались, пудру на предыдущем этапе наносим на веки толстым слоем.

Минута 3-я. Брови

Берем тонкую скошенную кисть и наносим на брови тени подходящего оттенка. Начало оставляем более светлым, кончик делаем чуть ярче.

Минута 4-я. Губы

Наносим карандаш натурального розового оттенка по контуру губ, затем заполняем цветом всю поверхность. Для экономии времени помаду мы не используем.

Минута 5-я. Ресницы

Берем мягкий коричневый карандаш для глаз и прокрашиваем межресничное пространство на верхнем веке. Если этого не сделать, между тенями и ресницами останется светлый участок. Завершающий штрих — покрываем ресницы тушью.

При экспресс-макияже не стоит использовать всю косметику и рисовать стрелки, делать коррекцию лица, укладывать брови гелем, наносить хайлайтер на скулы — это потребует дополнительные полчаса времени. «Вам понадобится всего 6 предметов и 3 кисти: палетка коричневых теней, карандаш для глаз, губ, тональный крем, тушь, пудра, большая кисть для пудры, маленькая пушистая для теней, тонкая скошенная для бровей. Сначала делаем самое важное: то, что создает наибольший эффект ухоженности, затем по убыванию. Возможно, ресницы и губы придется накрасить в дороге», — рассказывает Анна.

Такой экспресс-макияж выручит вас не только по утрам, но и в поездках (на дачу, к друзьям, родственникам, в путешествиях). Его принципы: минимум действий, максимум эффекта.