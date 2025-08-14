Стилист рассказала, как носить юбку с брюками осенью

Юбка, которую надевают поверх штанов, — это эффектная и немного дерзкая деталь гардероба, которая вернулась к нам из нулевых. Летом ее носят с топами и босоножками, но в новом сезоне эксперты предлагают интегрировать ее и в осенние образы — в многослойных комбинациях и с более теплыми фактурами. Такой элемент моментально делает аутфит модным и чуть провокационным, при этом его легко адаптировать под повседневную носку. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как интегрировать этот тренд в свой образ.

Носите поверх брюк

Один из самых актуальных и простых способов — надеть юбку поверх широких брюк. Это может быть деним, мягкая костюмная ткань или даже вельвет. Главное — соблюсти пропорции: низ должен быть прямым или слегка расклешенным, чтобы слои выглядели гармонично. Этот прием отлично работает в духе street style, добавляя глубину и оригинальность силуэту.

Используйте мини-платье

Это вообще просто хит сезона. Короткое платье А-силуэта создает иллюзию сложного образа и помогает скорректировать талию, визуально удлиняя ноги.

«Такой прием хорошо смотрится с сапогами до колена и массивными украшениями или просто с туфлями на каблуках», — говорит стилист.

Играйте с фактурами

Осенью важно использовать материалы, которые создают уют и тепло. Попробуйте юбку из твида, плотной шерсти или кожи в сочетании с вязаным свитером. Контраст мягкого верха и жесткой формы низа выглядит особенно стильно. Можно добавить ремень с крупной пряжкой, чтобы усилить акцент. Брюки могут быть из той же ткани и той же структуры или же, напротив, можно поиграть на контрасте.

Выбирайте многослойность

Юбка может стать промежуточным слоем между пальто и брюками или джинсами. Это визуально усложнит силуэт и сделает его более стильным и интересным.

«Можно собрать лук в одной цветовой гамме, выбрать тотальный монохром или же оставить одну вещь акцентной и яркой — полная свобода выбора, но слои должны читаться хорошо», — утверждает стилист.

Ставьте акцент на аксессуарах

Поскольку такая юбка сама по себе — акцентная вещь, важно уравновесить ее аксессуарами. Подберите сумку жесткой формы, кожаные перчатки или берет в тон. А может быть, первую скрипку сыграет яркая интересная обувь? Так вы создадите завершенный и продуманный образ.