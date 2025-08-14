Появились новые фото топлес российской топ-модели

Появились новые откровенные фото российской топ-модели и актрисы Саши Лусс для португальского журнала Dsection. Соответствующий пост размещен на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

33-летняя манекенщица позировала на одном из кадров, сидя топлес и прикрывая грудь рукой. При этом она надела на талию два широких кожаных ремня — черного и коричневого цветов. Кроме того, знаменитость продемонстрировала распущенные волосы и макияж в естественных тонах.

Также модель предстала перед камерой, лежа на полу с обнаженным бюстом и стоя у стены в бежевом боди с карманами и черных колготках.

Ранее в августе российская супермодель Ирина Шейк снялась топлес для календаря Pirelli.