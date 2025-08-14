Молочно-розовый: главный цвет осени 2025, как добавить его в гардероб

Этой осенью публика модных показов и стритстайл-фотографии сошлись в одном: молочно-розовый уверенно занял место самого желанного цвета сезона. Он мягкий, уютный и в то же время элегантный, подходит как для строгих образов, так и для романтичных. Такой оттенок универсален: он хорошо смотрится на разных типах внешности, гармонирует с базовыми и яркими цветами, а также легко адаптируется в любом стиле. Стилист Маша Ведерникова делится способами, как интегрировать молочно-розовый в гардероб, чтобы выглядеть современно и стильно.

© Соцсети

Пальто или тренч в молочно-розовом

Верхняя одежда в таком цвете моментально выделяет образ на фоне привычных серых и черных пальто. Лаконичный крой позволит сохранить элегантность, а оттенок добавит мягкости и женственности.

«Лучше всего комбинировать его с нейтральными тонами — бежевым, серым, кремовым, но можно добавить и контраст, например, бордовый или изумрудный. Такое пальто станет акцентом, который оживит даже самый минималистичный наряд», — объясняет эксперт.

Брюки или юбка пастельного тона

Молочно-розовые брюки палаццо или прямая миди-юбка придают образу легкость и визуально смягчают линии фигуры. Этот оттенок отлично смотрится с белыми рубашками, бежевыми свитерами и серыми жакетами. Осенью можно добавить фактурные ткани — шерсть, твид или вельвет, чтобы образ стал более сезонным. Такой низ станет универсальной базой, с которой легко составить как офисный, так и повседневный комплект. А до чего хорош монохром в таком исполнении!

Свитер или кардиган для уютных сочетаний

Трикотаж в молочно-розовом цвете идеально подойдет для прохладных дней и создаст мягкий, расслабленный настрой. Свитер оверсайз можно надеть с джинсами и ботильонами, а кардиган — поверх платья-комбинации или блузки.

«Этот вариант особенно хорош для тех, кто хочет попробовать тренд в „безопасной“ зоне, не делая его главным акцентом. Кроме того, такие вещи легко комбинируются и в зимнем гардеробе», — советует стилист.

Аксессуары для осторожного внедрения цвета

Если вы не готовы к крупным предметам в молочно-розовом, начните с сумки, шарфа или перчаток. Такой подход позволит «примерить» тренд и оценить, как цвет работает с вашим стилем. Аксессуары в этом тоне отлично оживляют темную верхнюю одежду и добавляют в образ романтичную нотку. Это идеальный способ сделать образы более мягкими и женственными без кардинальных перемен.

Обувь как неожиданный акцент

Молочно-розовые босоножки, пока тепло, ботильоны или кроссовки, когда похолодает — смелый, но очень эффектный выбор для осени. Такой цвет в обуви добавляет образу индивидуальности и мягко разбавляет строгие сочетания. Чтобы они выглядели органично, поддержите оттенок в аксессуарах или принте одежды. Такой прием поможет сделать образ целостным и в то же время — довольно нестандартным.