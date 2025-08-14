Ляйсан Утяшева в купальнике покаталась на яхте

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева в откровенном образе покаталась на яхте с мужем. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,7 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя на палубе. Она позировала в слитном розовом купальнике с черным принтом и тунике в тон. Также спортсменка надела широкополую плетеную шляпу, солнцезащитные очки и цепочки с кулонами.

Кроме того, ведущая примерила разноцветный купальник в сочетании с юбкой горчичного оттенка.

«Поймала лучи солнца на себе и передаю их вам», — указала она в подписи.

