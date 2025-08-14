Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

Бывшая жена актера и юмориста Михаила Галустяна Виктория Галустян показала фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя экс-избранница артиста отправилась на отдых в Грецию вместе с детьми. Она снялась в бассейне под открытым небом в черном бикини, включавшем в себя топ-бандо с металлическим декором, соединяющим чашки, и V-образные трусы. Также Галустян дополнила образ солнцезащитными очками и продемонстрировала маникюр с белым лаком.

«Отдых с любимыми — бесценно», — отметила автор поста.

В апреле Галустян сообщил о разводе с женой после 18 лет брака.