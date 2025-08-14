Ретинол, пептиды и Q10: как ухаживать за зрелой кожей в преддверии осени

После жарких месяцев кожа часто выглядит усталой: солнце, ветер и перепады температур иссушают ее, усиливают пигментацию и ускоряют возрастные изменения — особенно, конечно, это волнует женщин после 35 лет. Осенью важно не только вернуть коже комфорт и упругость, но и создать защитный барьер перед холодами. Косметолог Ирина Созинова рассказала, как сделать это мягко, но эффективно.

Перейдите на насыщенное, но легкое увлажнение

После лета возрастная кожа особенно нуждается в восстановлении гидробаланса, но перегружать ее тяжелыми текстурами пока рано.

«Выбирайте легкие кремы или флюиды с гиалуроновой кислотой, бета-глюканом и глицерином. Эти компоненты помогут удержать влагу и восстановить барьер, не создавая ощущения пленки. Такой подход позволит коже дышать, но при этом оставаться защищенной от сухого воздуха и первых холодов», — говорит эксперт.

Включите сыворотки с пептидами

Пептиды стимулируют синтез коллагена и эластина, улучшают плотность кожи и помогают разглаживать мелкие морщины. Осенью их особенно полезно сочетать с антиоксидантами — витамином С или ниацинамидом, чтобы усилить защиту от свободных радикалов и выровнять тон кожи. Регулярное использование таких формул помогает продлить эффект летней свежести и сделать кожу более упругой.

Добавьте формулы с ретинолом

Переходный сезон — лучшее время для ретинола, который стимулирует обновление клеток, сокращает пигментацию и глубину морщин. Начните с низкой концентрации (0,1–0,3%) 2–3 раза в неделю, чтобы кожа адаптировалась.

«Не забывайте о вечернем применении и обязательной защите SPF днем. Такой курс заметно улучшает рельеф кожи и придает ей здоровое сияние к зиме», — советует косметолог.

Поддержите кожу коэнзимом Q10

Коэнзим Q10 работает как мощный антиоксидант, улучшает энергообмен в клетках и помогает бороться с признаками фотостарения. Сыворотка или крем с этим компонентом придаст коже более свежий и ровный вид, а также усилит эффект от других активов в уходе. Особенно полезно сочетать Q10 с увлажнителями, чтобы усилить защиту от стресса и погодных перепадов.

Не забывайте о пробиотиках

Формулы с пробиотиками и пребиотиками помогают восстановить микробиом кожи, ослабленный солнцем и кондиционерами. Это особенно важно, чтобы снизить чувствительность и предотвратить сезонные раздражения. Такой уход делает кожу более устойчивой к грядущим и неизбежным зимним стрессам и повышает ее способность к самовосстановлению.