Одна из самых красивых девушек мира стала поводом для международного скандала

Кубинская пресса раскритиковала победительницу конкурса красоты «Мисс Вселенная Куба 2025», которая будет представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает издание Latin Times.

© Lenta.ru

Куба более 60 лет не участвовала в международных конкурсах красоты. Самую красивую кубинскую девушку стали выбирать лишь в 2024 году, причем не на самом острове, а в американском городе Майами, где много выходцев из этой страны. 22-летняя Лина Луасес, победившая в этом году, живет в США.

Поводом для скандала стало происхождение девушки. На Кубе усомнились в том, что Луасес имеет право представлять страну. В кубинских газетах пишут, что она родилась в Майами, никогда не была в городе, который якобы представляла, и плохо знает испанский язык. Критики считают, что из-за этого она не может говорить от имени кубинок.

Финал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» пройдет 21 ноября в Бангкоке.

Ранее сообщалось, что финал конкурса красоты «Мисс мира — 2025» прошел в индийском городе Хайдарабад. Самой красивой девушкой мира признали 21-летнюю Опал Сучату Чуангсри из Таиланда.