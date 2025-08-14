Самая красивая женщина в мире сменила имидж

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую признавали самой красивой женщиной в мире, неожиданно сменила имидж. Снимки публикует Daily Mail.

© globallookpress

Папарацци запечатлели 28-летнюю манекенщицу в Лос-Анджелесе на ужине с друзьями. Для выхода в свет знаменитость выбрала белый кроп-топ, джинсы с заниженной линией талии и куртку того же цвета. Хадид также надела солнцезащитные очки и светлые кеды.

На размещенных кадрах видно, что модель перекрасилась, став блондинкой.

Ранее в августе певец Сергей Лазарев сменил имидж и показал реакцию фанатов. Артист провел опрос в соцсетях, какой вариант внешности ему подходит больше — со щетиной или без. Так, за вариант с растительностью на лице проголосовало 68 процентов юзеров. «Да услышал я, услышал», — в свою очередь ответил исполнитель.