Жена Диброва сделала пластику на фоне развода

Жена известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина улучшила внешность на фоне развода. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя модель опубликовала фото с процедуры по коррекции губ. Она запечатлела себя на камеру в черном наряде и без макияжа на лице.

«Сделала увлажнение для губ. Отек спадет — и красота. Честно говоря, тронула губы в первый раз. Волнительно», — призналась Диброва.

Кроме того, по словам супруги телезвезды, она прибегла к плановой биоревитализации (процедура, направленная на омоложение путем введения гиалуроновой кислоты под кожу — прим. Ленты.ру).

