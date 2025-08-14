Назван правильный способ завязать шнурки на кроссовках

Эксперт японского бренда Asics, тренер по бегу Сэм Хоппер назвал правильный способ завязывать шнурки на кроссовках. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

© unsplash

Так, для должной фиксации стопы в обуви нужно использовать боковые люверсы, расположенные рядом с самыми верхними отверстиями. По словам специалиста, в большинстве случаев они упускаются из вида, однако грамотная шнуровка помогает избежать скольжения ноги во время бега.

«Дополнительный люверс позволяет выполнить специальную шнуровку, обеспечивающую поддерживающую посадку. Когда конец шнурка продевается в дополнительное отверстие, образуется петля, через которую можно продеть другой шнурок. Затем шнурки можно завязать, как обычно, что обеспечит более надежную фиксацию вокруг лодыжки», — пояснил Хоппер.

