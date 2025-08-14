Александр Рогов призвал носить пижамную рубашку

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить пижаму в городе. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Дизайнеры как сговорились и возводят "пижамную" рубашку с контрастным пайпингом в ранг самой желанной вещи сезона!!! А модники и инфлюэнсеры и не против! Носите такую рубашку с брюками из идентичной ткани или миксуйте "невпопад" с базой, чем-то нарядным, повседневным!», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.