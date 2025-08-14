Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала фанатов снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

56-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало, позируя на стуле в черном боди и кружевных колготках. Исполнительница также надела берет, туфли на шпильке, дополнив наряд золотыми украшениями. При этом волосы она распустила, визажисты нанесли звезде макияж в стиле smoky eyes.

© Lenta.ru

