Светлана Ходченкова снялась в мини-платье из страз

Актриса Светлана Ходченкова снялась на отдыхе в Италии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Светлана Ходченкова позировала в черном мини-платье из страз, демонстрируя длинные ноги. Образ дополнили золотые босоножки и микросумка на цепи. Волосы она распустила и сделала легкий вечерний макияж.

В июне Светлана Ходченкова выложила в личном блоге фото, где позировала в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.

До этого артистка улетела на отдых в тропики. Несмотря на то, что звезда находилась в отпуске, она выкладывала в личный блог фото. На одном из снимков Светлана Ходченкова предстала перед камерой в укороченной белой рубашке, которую дополнила мини-юбкой.