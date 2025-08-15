Полина Диброва решила изменить внешность после скандала с изменой

Полина Диброва, супруга телеведущего Дмитрия Диброва, привлекла внимание публики процедурой увеличения губ, проведённой вскоре после громкого скандала. После разоблачения отношений с Романом Товстиком, который ранее был другом семьи, Полина решила уделить внимание внешнему виду, отправившись в салон.

Процедура увеличения губ стала первой подобной манипуляцией для Дибровой, что она подчеркнула в своих социальных сетях. На фотографиях видно, как косметолог вводит филлеры, содержащие гиалуроновую кислоту, для улучшения контуров и объема губ. Одновременно с увеличением губ Полина провела процедуру биоревитализации, направленную на повышение эластичности кожи и устранение возрастных изменений. По словам самой модели, косметологические сессии необходимы для поддержания свежего и естественного вида.

Состояние брака Полины и Дмитрия Диброва остаётся неопределённым. На данный момент пара находится в процессе развода, а трое сыновей семьи, находящиеся в Ростове-на-Дону, переживают смену обстановки. Полина продолжает вести активную социальную жизнь, управляя женским клубом и участвуя в различных мероприятиях. В сентябре она планирует поездку в Турцию, где состоится парусная регата, где, вероятно, продолжит развивать свою карьеру в сфере маркетинга и управления. Фото: социальные сети.