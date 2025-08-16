Журналистка Ксения Собчак снялась в кружевном платье с глубоким декольте. Профессиональными снимками она поделилась в Telegram-канале.

© РИА Новости

В кадре бизнесвумен позировала в черном кружевном платье с накидкой. Ей также выпрямили волосы и сделали макияж с черной помадой.

© Газета.Ru

«Ни о чем люди так не спорят, как о вкусах. Никогда не задумывались почему?) Почему человек легко готов признать, что "ничего не понимаю в моторостроении", но не готов признать, что его вкус несовершенен?» — написала Собчак.

Поклонники остались в восторге от образа журналистки и назвали ее «королевой драмы».

Несколько недель назад Ксения Собчак посетила показ Dolce& Gabbana Alta Moda и вечеринку, организованную после мероприятия. Журналистка встретилась с певицей Шер и ее возлюбленным Александром Эдвардсом. Телеведущая позировала в черном макси-платье Zimmermann с глубоким декольте, ободке Ulyana Sergeenko и светлых кроссовках Miu Miu. Шер предстала перед камерой в макси-платье, меховой накидке и серьгах-кольцах.