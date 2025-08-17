«Ангел» Victoria's Secret поделилась откровенным фото

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск снялась в топе-бандо и юбке-брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Эльза Хоск показала фигуру в черном топе-бандо и желтой юбке-брюках с баской. Образ дополнили солнцезащитные очки и плетеная сумка. Волосы модель собрала в низкий пучок и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании бренда District Vision. На одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из топа и трусов с надписью бренда. Модель также надела солнцезащитные очки в тон. В руках «ангел» Victoria's Secret держала мотошлем. Знаменитости сделали неряшливый пучок с прядями у лица и макияж в естественном стиле.

До этого Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, который состоял из бюстгальтера, рубашки и брюк. Модель также надела золотые массивные серьги в винтажном стиле. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественных тонах с нюдовым блеском для губ.