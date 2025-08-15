Как правильно наносить на кожу гидрофильное масло

Гидрофильное масло нужно наносить на сухую кожу сухими руками. При этом особое внимание стоит уделять участкам с макияжем, сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача-дерматокосметолога, лазеротерапевта и трихолога Лианну Казарян.

По словам эксперта, сначала масло распределяют по лицу легкими круговыми движениями, тщательно прорабатывают зоны с косметикой. Затем добавляют немного воды средство превращается в нежную эмульсию, которая эффективнее растворяет загрязнения. После этого остатки масла смывают теплой водой, а процедуру завершают мягким очищающим средством для дополнительной свежести и чистоты кожи.

Казарян отметила, что выбор масла зависит от типа кожи: для сухой лучше подбирать более питательные составы, а для жирной легкие формулы с противовоспалительными компонентами.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Ультрафиолетовое излучение делится на два типа — UVA и UVB, которые оказывают различное негативное влияние на кожу. UVA-лучи проникают в глубокие слои и вызывают образование свободных радикалов, пигментацию, фотостарение, а также изменения в клетках, увеличивающие риск развития меланомы.

В отличие от них, UVB-лучи воздействуют на верхний слой, эпидермис. Именно из-за них происходят солнечные ожоги. В связи с этим, специалисты советуют использовать средства с фильтрами для защиты от обоих типов излучения.

Однако эффективность любого крема зависит от правильного применения. Наносить его следует плотным слоем и обновлять каждые два — три часа, особенно после купания или интенсивного потоотделения.