61-летний Ленни Кравиц похвастался голым торсом

Американский певец Ленни Кравиц показал фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), насчитывающем 6,1 миллиона подписчиков.

61-летний исполнитель предстал на черно-белом снимке в одних штанах, похваставшись голым торсом с рельефными мускулами. Также он надел цепочки с кулонами и продемонстрировал дреды на голове и тату на коже.

В свою очередь, в подписи артист указал, что находится в Лас-Вегасе.

В апреле солист победившей в 2021 году на «Евровидении» итальянской группы Måneskin Дамиано Давид снялся в откровенном образе для итальянской версии журнала GQ.