Билли Айлиш опубликовала кадры с полуобнаженной грудью

Американская певица Билли Айлиш показала поклонникам откровенные кадры. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

23-летняя исполнительница поделилась снимками, на которых отдыхает с друзьями. На одном из них она предстала в красно-черном топе от бикини, продемонстрировав полуобнаженную грудь.

Также знаменитость снялась, лежа в постели. Артистка позировала в бюстгальтере, дополнив образ красными заколками для волос, серьгами-кольцами и серебристой цепочкой с кулоном.

© Соцсети

В июне папарацци сняли Билли Айлиш в откровенном виде во время отдыха после музыкального тура по Европе.