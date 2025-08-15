Актриса Екатерина Шпица снялась обнаженной в душе

Российская актриса Екатерина Шпица снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на странице ее мужа, фотографа Руслана Панова, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда «Метро» и «Экипажа» предстала на размещенных черно-белых кадрах полностью обнаженной. Знаменитость позировала с распущенными волосами, стоя под душем и демонстрируя на камеру фигуру с разных ракурсов.

«Семейное творчество. Фото с экрана фотоаппарата», — подписал публикацию супруг артистки.

