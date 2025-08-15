Нюша выбрала смелый пляжный наряд

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала откровенное фото с отдыха. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

© РИА Новости

35-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в полный рост на фоне моря. Она позировала в крошечном топе от бикини без бретелей и с вырезом между чашек.

Также звезда надела мини-юбку и уложила волосы в низкий пучок. Артистка снялась без макияжа.

© Lenta.ru

Ранее в августе российская певица и фотомодель Ханна показала фигуру в бикини.