Холли Берри выложила фото в крошечном бикини в честь 59-летия

Голливудская актриса Холли Берри показала фото в купальнике в честь 59-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Холли Берри позировала в крошечном горчичном бикини: трусах и лифе. Волосы она собрала в пучок и завязала бандану. В образе актриса снялась у моря и на вилле. В отпускном формате она отпраздновала 59-летие.

В мае Холли Берри посетила бал Met Gala, который состоялся в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Голливудская актриса позировала на ковровой дорожке в черном прозрачном макси-платье в полоску от Лакуана Смита, украшенном пайетками. При этом артистка не стала надевать белье. Знаменитость добавила к образу укороченный жакет, босоножки на каблуках, шляпу, серьги, колье и кольца. Холли Берри уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и розовой помадой.

Позже звезда стала гостьей ужина бренда L'Oreal, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса выбрала для закрытого мероприятия нежно-розовое макси-платье с разрезом до бедра и блестящие босоножки на каблуках. Артистка завершила образ колье с бриллиантами, браслетом и кольцом.