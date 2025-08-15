Все свое ношу с собой: какие сумки будут в моде осенью 2025

Сумки давно перестали быть просто функциональной деталью и стали настоящим и полноценным акцентом образа — и грядущей осенью будет так же. Дизайнеры делают ставку на необычные формы, насыщенные оттенки и тактильные материалы, которые хочется рассматривать и трогать. В моде нынче смелое сочетание стиля и практичности: вместительные шопперы соседствуют с миниатюрными моделями, а лаконичный минимализм легко уживается с броским декором. Такой аксессуар способен обновить даже привычный гардероб, поэтому выбирать его стоит с особым вниманием. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обратить внимание.

Большие сумки мешковатого силуэта

В этом сезоне снова лидируют мягкие, расслабленные формы — крупные slouchy‑сумки, которые органичны, комфортны и практичны. Изготавливаются они чаще всего из замши, мягкой кожи и плетеных материалов, они выглядят небрежно, но стильно, и в них помещаются все важные вещи (даже ноутбук или туфли для офиса).

«Это отличный выбор для свидания или повседневного варианта, заменяющий тяжеловесные полноформатные tote‑сумки (хотя и они остаются очень актуальными). Такой силуэт легко сочетать с пальто и деловыми образами — он придает легкость аутфиту без потери элегантности», — говорит эксперт.

Сумки коричневого цвета

Уход от поднадоевшего классического черного диктует коричневый цвет во всех его оттенках: карамель, шоколад, мокко. Классические формы смотрятся уютно и гармонично, особенно если выполнены из замши или мягкой кожи. Также в моде мини-сумки в таких теплых оттенках: это возвращение эстетики Y2K, которая поддерживается и другими деталями актуального образа. Коричневые модели легко вписываются в любой гардероб: от делового до богемного.

Цвета с характером

Но, как говорится, не коричневым единым! Сезон осень 2025 предлагает вообще богатую палитру — butter yellow, серый, глубокий винный или насыщенный коралл, темно-синий, песочный, баклажановый и даже чистый белый.

«Эти оттенки дарят свежие решения вместо привычной черно‑коричневой гаммы, добавляя глубину и элегантность образу. Такую сумку можно считать модным акцентом, но она остается универсальной, если вы выбираете спокойные оттенки. Особенно интересно смотрятся осенью баклажановый и теплый песочный — они одновременно нестандартны и благородны», — советует стилист.

Фурнитура — замки, ключи, цепочки и подвески

Возвращаются аксессуары с отсылкой к стилю «нулевых» с множеством разноформатных деталей, которые могут и нарочито не сочетаться друг с другом. Такая модель особенно выразительно смотрится на фоне сдержанных тканей и нейтральных оттенков ансамбля одежды.

Стеганые сумки: минимализм и элегантность

Стеганая кожа остается в тренде уже который сезон подряд, модели из нее выглядят дорого и современно. Разные формы — от мини‑кросс‑боди до объемных моделей — подойдут и для офиса, и для прогулок. Мягкие линии, фактурная поверхность и аккуратные детали делают такие сумки универсальным и элегантным выбором. Особенно актуальны сочетания с трикотажем, твидом и шерстяной одеждой.