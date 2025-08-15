Перечислены лучшие прически для жаркой погоды

Разработчик парфюмерно-косметической продукции «ТРЕСемме» Анастасия Фомина назвала лучшие прически для жаркой погоды. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на прически с собранными волосами, например, на небрежный пучок или низкий хвост с выпущенными прядями. При этом, если хочется в жару оставить локоны распущенными, Фомина рекомендует заплести боковые пряди в тонкие косички или сделать мягкие волны.

В то же время специалист призвала читательниц к тщательному подбору стайлинговых средств, чтобы укладка не потеряла форму.

Термозащитный спрей с биотином и аминокислотами спасет волосы от повреждений, мусс с запоминающей форму прически memory-технологией (технологией памяти) позволит получить упругую фиксацию, а сухой шампунь впитает излишки кожного сала и освежит волосы перед укладкой. Главное - избегать тяжелых гелей и восков, которые делают образ менее воздушным, — Анастасия Фомина

Кроме того, собеседница издания напомнила о закреплении прически. Летом в период жары и повышенной влажности Фомина предложила использовать лак с экстрафиксацией, который поможет укладке продержаться в течение всего дня. Завершить летний образ специалист предложила с помощью тканевых повязок и шелковых шарфов. Они не только подчеркнут стиль, но и помогут убрать волосы от лица, а еще защитить кожу головы от солнца. Также можно использовать яркие заколки или невидимки с декоративными элементами.

Фомина упомянула и об основном уходе за волосами.

«В жару волосы особенно нуждаются в увлажнении, поэтому помимо увлажняющего шампуня и кондиционера нужно также включить в уход несмываемую сыворотку-флюид с легкой текстурой, которую можно наносить на волосы в течение дня, чтобы предотвратить их пересушивание», — подчеркнула она.

