В сети удивились изменившейся внешности Александра Олешко

В сети удивились изменившейся внешности российского актера и телеведущего Александра Олешко. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний артист предстал перед камерой, лежа в шезлонге во время отпуска. Он позировал с голым торсом и полностью седыми волосами на голове, зачесанными назад.

При этом ведущий высказался о своей внешности.

«Я уже не мальчик и практически весь седой. Конечно, во время съемок я делаю свои волосы немного другого цвета. (...) Быть седым в кадре — я буду вас расстраивать этим», — отметил он.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях.

«Не сразу узнала, только когда заговорил», «Совсем другой человек», «Не поняла, кто это. Олешко?», «Почему он такой старый?», «Не знала, что вы седой», — заявили юзеры.

