Актриса Эмили Блант стала блондинкой ради роли в новом фильме

Актриса Эмили Блант кардинально сменила имидж для "Дьявол носит Prada 2". Об этом сообщает People. 40-летняя актриса появилась в кадре в черно-красном свитере Coach с вышитой надписью "NY" и изображением яблока. Образ дополнил серебристый галстук и солнцезащитные очки Dior.

При этом Эмили Блант предстала с холодным блондом и стрижкой каре. 9 июля сообщалось о начале работы над сиквелом "Дьявол носит Prada". Издание THR cообщало, что автор сценария оригинальной картины Элин Брош Маккенна пишет сценарий к потенциальному продолжению популярного фильма.

Продюсированием займется Венди Файнерман, которая также работала над первой лентой. В конце марта Эмили Блант стала лицом одной из обложек журнала The Hollywood Reporter.

Актриса предстала на обложке в ярко-розовом костюме, который состоял из жакета с вырезами по бокам и объемными плечами и расклешенных брюк. Знаменитость дополнила образ бежевыми босоножками на каблуках, кольцом и массивными серьгами.