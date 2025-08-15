Пять уходовых и бьюти-практик, которые потеряли актуальность

В мире красоты тренды меняются так же стремительно, как и в моде — то, что вчера казалось прорывом, сегодня уже выглядит устаревшим и даже сомнительным. Некоторые процедуры, еще недавно собиравшие очереди в салонах, к осени 2025-го окончательно потеряли статус необходимых. Причины разные: от появления более эффективных и щадящих альтернатив до пересмотра представлений о натуральности и заботе о коже. Косметолог Ирина Созинова рассказала, какие бьюти-ритуалы пора оставить в прошлом, и чем их стоит заменить.

Слишком «перекаченные» филлерами лица

Раньше масс‑средства с наполнителями (филлеры) продвигались как лучший способ выглядеть моложе, но теперь тренд сместился в сторону естественного образа. Многие звезды добровольно растворяют предыдущие инъекции — и эта тенденция набирает силу. Пациенты устали от «замороженного» лица и миграции филлеров, особенно хорошо это видно в ролика в соцсетях.Сегодня в приоритете выглядит «настоящая» красота, а не искусственная маска.

Эстетическая электрофизиотерапия (микротоки, гальваника)

Косметические процедуры с током, обещавшие лифтинг и улучшение тонуса кожи, уже кажутся архаичными.

«Исследователи отмечают недостаток научных доказательств их эффективности вне медицинского контекста. Хотя некоторые такие процедуры использовались десятилетиями, современная практика перешла к более надежным и проверенным методам. Сейчас их заменяют RF- и УЗ‑терапии, которые действительно стимулируют коллаген», — говорит эксперт.

Агрессивный контуринг и толстый слой тонального крема

Тяжелый контуринг и плотный тональный крем уходят в прошлое. Сегодня на смену приходят кремовые текстуры, легкие покрытия и сияние, которые подчеркивают натуральность, а не маскуют.

«И этот подход называется skinimalism, то есть минимализм в уходе и макияже, он совершенно справедливо продолжает завоевывать сердца людей во всем мире», — утверждает косметолог.

Помпезный макияж глаз с блестками и металлическими тенями

«Глиттерные» макияжи с яркими металлическими тенями часто ассоциировались с бьюти‑экспериментами, но в повседневной жизни они выглядят устаревшими. Современные тенденции диктуют более мягкое сияние, пастельные тона и деликатные акценты. Такой подход больше отвечает минимализму и нежности нового времени. Тяжелая косметика на глазах часто воспринимается как пошловатый китч.

Избыточное увеличение груди

Пластическая хирургия все чаще направлена на естественные результаты — уменьшение, а не увеличение, вообще все актуальнее менее инвазивные методики. Пациенты теперь предпочитают более сдержанные, пропорциональные формы, а не заявки на «максимум». Даже бюст‑аугментации с переносом жира становятся востребованными скорее, чем импланты. Хирурги отмечают растущий спрос на «минимальный след», когда лицо и тело выглядят скорее ухоженными, чем реконструированными.