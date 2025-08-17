Певица Дуа Липа снялась в платье с вырезом до бедер. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Дуа Липа показала кадры с празднования своего предстоящего дня рождения. Певица отдыхала с возлюбленным Каллумом Тернером и друзьями на Ибице. Поп-исполнительница предстала перед камерой в серебристом платье с вырезами до бедра, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу массивные золотые серьги, браслеты, кольца и босоножки на каблуках. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.

27 декабря стало известно, что Каллум Тернер сделал предложение певице Дуа Липе после года знакомства. Друзья пары рассказали изданию The Sun, что знаменитости тихо обручились и планировали отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

Позже Дуа Липа в интервью журналу Vogue объявила о помолвке.