Какая ошибка после душа может испортить ваши волосы

Хирург Рошан Вара из лондонской клиники по пересадке волос Treatment Rooms раскрыл портящую волосы ошибку после душа. Соответствующий материал приводит The Sun.

© Lenta.ru

По словам врача, мокрые волосы находятся в наиболее уязвимом состоянии, высока вероятность повредить их на молекулярном уровне. По своим физическим свойствам они во многом отличаются от сухих, что влияет на их способность справляться с напряжением, возникающим при расчесывании, отметил врач.

Также Вара указал, что сушка мокрых волос феном может привести к их выпадению, и раскрыл способ наименее травматичного расчесывания.

«Возьмите расческу с широкими зубьями, начинайте с кончиков и продвигайтесь вверх. Никогда не начинайте расчесывать волосы с корней», — посоветовал медик.

В августе 2024 года трихолог Тиффани Холл назвала главные причины выпадения волос.