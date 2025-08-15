79-летняя Шер решилась на очередную бьюти-процедуру ради бойфренда

Певица Шер в свои 79 лет и не думает останавливаться с «улучшайзингом». Артистка, и ранее грешившая пластикой, продолжает подвергать свое лицо бьюти-манипуляциям.

© WomanHit.ru - МК

Пристрастие Шер к операциям и прочим процедурам всерьез беспокоит ее друзей. Как передает Radar Online со ссылкой на инсайдера, они убеждают певицу наконец остановиться, пока она не потеряла свое лицо окончательно.

«Шер не новичок в вопросах косметических модификаций. Она баловалась этим в течение многих лет, но сейчас происходит что-то странное. Ее губы похожи на клоунские, и она щурится. Кожа выглядит перетянутой», — сообщил инсайдер.

По его словам, артистка продолжает мучить себя из-за бойфренда Александра Эдвардса, который моложе ее на 40 лет. Колоссальная разница в возрасте порождает в звезде массу комплексов, и от отчаянья она идет на все, чтобы остановить старение.

«Шер, кажется, не понимает, что рядом с Александром она выглядит как восковая модель. Все ее друзья говорят об этом», — сказал инсайдер.

Независимый хирург проанализировал внешность поп-звезды. Он предположил, что Шер, может, и не делала подтяжек за последний год, но она как минимум прошла через «тонкие косметические хирургические процедуры».