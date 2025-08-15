Дочь Джуда Лоу снялась в прозрачном платье

Дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост снова предстала в пикантном образе. 24-летняя Айрис поделилась горячими снимками в личном блоге, чем спровоцировала неоднозначную реакцию аудитории.

Наследница «молодого папы» позировала в прозрачном зеленом платье, под которым просвечивало белое нижнее белье. На одном из снимков Лоу приподняла подол, оголив стройные ноги. Образ дополнили очки и черная сумка с цепочкой.

Пользователи Сети не оценили откровенный летний наряд Айрис, отметив, что девушка не унаследовала красоты родителей и их харизмы.

«Модель? Это, должно быть, шутка, я вижу более привлекательных девушек на кассах супермаркетов», «Она похожа на библиотекаря в свободное от работы время, которая переживает свое первое „горячее лето“ в жизни», — написали интернет-комментаторы.

Айрис появилась на свет в 2000 году в браке Лоу и Сэди Фрост (Люси из «Дракулы Брэма Стокера»). Она стала вторым ребенком пары. Также у актеров есть старший сын Рафф и младший Руди.