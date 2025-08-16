Почему розовые джинсы — главный тренд этого сезона

Розовый деним уверенно захватывает модный мир в этом сезоне, и мы объясним почему. После ажиотажа вокруг Барби в 2023 году и скандально известного оттенка Valentino Pink PP этот цвет прочно обосновался в денимной индустрии. Фиби Фило, легендарный дизайнер, представила новую модель Zip — розовые джинсы с молниями сзади, напоминающие её же культовый смокинг для Céline десятилетней давности.

Чемена Камали, нынешний креативный директор Chloé, сделала ставку на высокую талию и лёгкий клёш, вдохновляясь архивными коллекциями бренда. Модные ритейлеры вроде Net-a-Porter и Mytheresa заполнили витрины розовым денимом от Loewe, Haikure, Frame и Re/Done, а Джонатан Андерсон порадовал поклонников цветными джинсами для Dior Homme.

Многие до сих пор побаиваются этого оттенка, но стилисты уверяют: секрет в правильных сочетаниях. Нейтральная база, минимум принтов и аккуратная полоска — вот формула успешного образа с розовыми джинсами. Главное помнить, что в 2025 году розовый больше не выглядит наивным или инфантильным, это цвет уверенности и современного стиля.

Особый шарм этим джинсам придает их универсальность — они одинаково хорошо смотрятся и с классическими белыми рубашками, и с кожаными косухами. Дизайнеры предлагают носить их как с элегантными блузами, так и с oversize-пиджаками, создавая тот самый баланс между женственностью и бунтарством.