«Шикарная». Экс-солистка SEREBRO станцевала в серебряном купальнике

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина станцевала в серебряном купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина позировала в серебряном лифе, стрингах и мини-юбке.

«Звезда», «Какая фигура», «Шикарная», «Выглядите потрясающе», — написали пользователи соцсетей.

21 мая Ольга Серябкина появилась на премии телеканала RU.TV, которая состоялась в Live Arena. Певица пришла на закрытое мероприятие в полупрозрачном черном макси-платье с объемной юбкой и с маленькой сумкой в стразах. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

Позже Ольга Серябкина посетила церемонию вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ», которая прошла в Москве. Певица предстала перед фотографами в розовом мини-платье с глубоким декольте и бежевых атласных туфлях на каблуках.