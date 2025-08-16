Тина Канделаки похвасталась фигурой в крошечном бикини

Бизнесвумен Тина Канделаки снялась в купальнике на яхте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

49-летняя Тина Канделаки показала фигуру в крошечном синем лифе от бикини и оранжевых пляжных брюках. Образ дополнили узкие солнцезащитные очки. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Тина Канделаки выложила в личном блоге видео, где позировала в черном облегающем платье с желтыми перьями и разрезом до бедра. Образ дополнили розовый жакет, золотые мюли, бежевая сумка и очки в золотой оправе. Волосы знаменитости уложили в аккуратный низкий пучок и легкий дневной макияж с акцентом на губа

Позже Тина Канделаки снялась в черном макси-платье, под которое надела бюстгальтер из прозрачного кружева. Телеведущая дополнила образ солнцезащитными очками, красным клатчем, украшениями и босоножками на каблуках. Продюсер собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественном стиле.