Дуа Липу сняли в бикини во время занятия йогой

Британскую певицу и модель Дуа Липу сняли в откровенном образе на Ибице. Соответствующие кадры приводит издание Page Six.

Папарацци запечатлели 29-летнюю исполнительницу во время морского отдыха в двухслойном серо-коричневом бикини. Также она распустила волосы и надела золотистые украшения: серьги-кольца, цепочки с кулоном и часы.

При этом знаменитость балансировала на доске для сапсерфинга, на которой занималась йогой. В том числе она выполнила стойку на голове и приняла позу дельфина, продемонстрировав обнаженные ягодицы.