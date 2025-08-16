61-летний Ленни Кравиц взбудоражил своих фанатов

Певец и продюсер Ленни Кравиц снялся с голым торсом. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

61-летний Ленни Кравиц позировал на черно-белом снимке в одних штанах, показав голый торс с рельефными мускулами. Образ дополнили цепочки с кулонами. В подписи к посту артист указал, что фото сделано в Лас-Вегасе.

В декабре прошлого года Ленни Кравиц в почти 60 лет задумался о новом браке. Об этом он рассказал в интервью Esquire.

«Я достаточно вырос. Я стал сильнее. Я более дисциплинирован. Я стал более открытым [для брака]. Но прийти к этому было сложно. Я всегда хотел брака, но у меня мало что для него было», — рассказал он.

Ленни Кравиц уже заявлял, что не хочет быть похожим на своего отца, у которого было много романов и который изменял его матери.