Актриса Юлия Высоцкая показала редкие фото со свидания с Андреем Кончаловским в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Юлия Высоцкая снялась в кафе в Париже на свидании с режиссером.

© Газета.Ru

«Я всегда хочу в Париж. Долгие прогулки по набережным, сhausson aux pommes (булочка с яблоком) из кафе Carette — по форме вобла воблой, а на вкус лучше не бывает, ледяное шампанское, зеленые стулья Люксембургского сада и, конечно, любимый рядом. В общем, romantique в идеальном о нем представлении», — написала Высоцкая.

Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.

В конце марта Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский появились на 38-й национальной кинематографической премии «Ника». Актриса вышла на красную дорожку в белой рубашке с черным галстуком и коричневом брючном костюме в мужском стиле. Андрей Кончаловский позировал перед фотографами в голубой рубашке с галстуком, темно-синем костюме и туфлях. Режиссер обнимал и держал жену под руку.