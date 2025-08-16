Анастасия Решетова показала растяжки на животе

Анастасия Решетова родила своего единственного сына Ратмира в октябре 2019 года. К сожалению, как и у многих женщин, после беременности у нее остались растяжки на животе.

© WomanHit.ru - МК

Модель решилась на откровение и показала, как выглядела ее кожа после родов. Также она приложила фото, сделанное уже после шлифовки.

«Мое до/после. Как видите, растяжки не ушли совсем, но стали гораздо менее заметными. Делюсь с вами откровенно, все как есть», — написала Решетова в своем ТГ-канале.

© Соцсети

Подписчицы были восхищены результатом, ведь сейчас растяжек практически не видно, хоть сама модель и видит несовершенства.

«Анастасия, спасибо за вашу откровенность. Результат впечатляет», «Шикарный результат, думаю, еще одна шлифовка, и вообще не видно будет совсем», «Очень хороший результат. Зная, как тяжело в принципе уходят растяжки, это класс», — оценили фолловеры.

Вчера Решетова порассуждала о своем детстве и сравнила, в каком мире росла она и в каком мире растет ее сын Ратмир. По мнению Анастасии, они воспитывались в кардинальное разное время, поэтому в их характерах нет почти ничего общего.