Актрису Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в пластике век и подтяжке лица. Об этом сообщает People.

55-летнюю Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в операциях на веках, а также подтяжке лица и шеи. Пользователи соцсетей сравнили архивные и новые фото актрисы и заявили, что она пошла на операцию.

«Выглядит иначе», «Другая женщина», «Совсем изменились», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года официально состоит в отношениях с коллегой Майклом Дугласом. 25 сентября супруги отпраздновали свои дни рождения: Зете-Джонс исполнилось 55 лет, а продюсеру — 80 лет. У влюбленных есть двое общих детей: 24-летний Дилан и 21-летняя Кэрис. Сын артистов окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.

Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что им удалось наладить отношения.