Какие операции делали победительницы конкурсов красоты в России

В 2004 году в Пекине прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Сегодня так можно назвать практически любой конкурс красоты. Раз за разом короны завоевывают «сделанные» девушки.

© globallookpress

Пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий рассказал «ВМ», сколько в среднем могут тратить красавицы на свою умопомрачительную красоту.

«Внешность бывает разной. И представления о том, что красиво, а что нет, у каждого свое, — говорит доктор. — Но при этом бывают случаи, когда из-за пластики лицо у девушек становится совершенно неестественным».

Хирург поработал

Титул главной замужней красавицы «Миссис Россия — 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. По мнению некоторых зрителей, красота Натальи не заслуживает победы, так как она буквально сотворена руками хирургов. Эксперт Игорь Короткий заметил, что у Оскар была сделана ринопластика, подкорректированы носогубные складки, скулы и увеличены губы.

Назвали роботом-киборгом

Риелтор из Иркутска Наталья Шамрак одержала победу в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная — 2023», попутно оказавшись в числе претенденток на звание «самой-самой» во Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Краса Руси — 2023». Видно, что женщина разными путями старается сохранить молодость. В сети участницу прозвали «роботом-киборгом». Наш эксперт не сомневается, что Шамрак сделала ринопластику (около 400 тысяч рублей), увеличила губы (50 тысяч рублей), скулы (100–150 тысяч рублей) и грудь.

Миллион за победу

В прошлом году титул «Мисс Москва — 2023» достался Ангелине Бреженской. Ее победу назвали скандальной, поклонники конкурса вылили на девушку море желчи. Негодовали они потому, что Ангелина явно обращалась к пластическому хирургу. По словам Игоря Короткого, Бреженская однозначно делала ринопластику (400–500 тысяч рублей), увеличила губы (30–40 тысяч рублей) и грудь (400–500 тысяч рублей). При этом хирург отмечает, что все выполнено очень симпатично и аккуратно.

Зрители не одобрили

Победу на конкурсе «Миссис Всемирная — 2021» одержала Лилиана Пиньковская. Присуждение ей титула «Миссис Всемирная» вызвал целую волну негатива. Все дело в ее внешнем виде, который стал олицетворением всех возможных косметических и хирургических процедур. Хирург Короткий заметил у Лилианы пластику верхних и нижних век (около 200–300 тысяч рублей) и предположил, что скулы были подтянуты филлерами. Кроме того, вероятно, был сделан нос.

Выдающиеся губы

Ольга Валеева одержала победу в конкурсе «Миссис королева красоты — Крым-2022». Многим зрителям тогда не понравились неестественно пухлые губы девушки. По словам Игоря Короткого, у Валеевой они сделаны за 30–40 тысяч рублей. Операция выполнена не очень профессионально. Поэтому результат балансирует на грани между органичностью и эпатажем.

Факт

Первую в мире пластическую операцию провели 5 ноября 1814 года в Лондоне. Хирург Джозеф Карпью успешно выполнил ринопластику.

Прямая речь

Татьяна Федорищева, эксперт конкурсов красоты:

«Естественность уже давно перестала быть преимуществом на конкурсах красоты. Сегодня важен результат, а не путь, которым девушка добилась своей внешности. Большинство современных красавиц прибегают к услугам хирургов».

Китайский стандарт

Как известно, стандарты красоты меняются со временем. И, конечно, во многих странах они имеют свои особенности. В Китае, где прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия», признаком красоты было маленькое лицо с заостренным подбородком. Сегодня привлекательные черты женщин, живущих в Поднебесной, условно делят на различные типы лиц.