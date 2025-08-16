Не природа, а хирург: какие операции делали победительницы конкурсов красоты в России
В 2004 году в Пекине прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Сегодня так можно назвать практически любой конкурс красоты. Раз за разом короны завоевывают «сделанные» девушки.
Пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий рассказал «ВМ», сколько в среднем могут тратить красавицы на свою умопомрачительную красоту.
«Внешность бывает разной. И представления о том, что красиво, а что нет, у каждого свое, — говорит доктор. — Но при этом бывают случаи, когда из-за пластики лицо у девушек становится совершенно неестественным».
Хирург поработал
Титул главной замужней красавицы «Миссис Россия — 2023» завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. По мнению некоторых зрителей, красота Натальи не заслуживает победы, так как она буквально сотворена руками хирургов. Эксперт Игорь Короткий заметил, что у Оскар была сделана ринопластика, подкорректированы носогубные складки, скулы и увеличены губы.
Назвали роботом-киборгом
Риелтор из Иркутска Наталья Шамрак одержала победу в конкурсе «Миссис Россия — Вселенная — 2023», попутно оказавшись в числе претенденток на звание «самой-самой» во Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Краса Руси — 2023». Видно, что женщина разными путями старается сохранить молодость. В сети участницу прозвали «роботом-киборгом». Наш эксперт не сомневается, что Шамрак сделала ринопластику (около 400 тысяч рублей), увеличила губы (50 тысяч рублей), скулы (100–150 тысяч рублей) и грудь.
Миллион за победу
В прошлом году титул «Мисс Москва — 2023» достался Ангелине Бреженской. Ее победу назвали скандальной, поклонники конкурса вылили на девушку море желчи. Негодовали они потому, что Ангелина явно обращалась к пластическому хирургу. По словам Игоря Короткого, Бреженская однозначно делала ринопластику (400–500 тысяч рублей), увеличила губы (30–40 тысяч рублей) и грудь (400–500 тысяч рублей). При этом хирург отмечает, что все выполнено очень симпатично и аккуратно.
Зрители не одобрили
Победу на конкурсе «Миссис Всемирная — 2021» одержала Лилиана Пиньковская. Присуждение ей титула «Миссис Всемирная» вызвал целую волну негатива. Все дело в ее внешнем виде, который стал олицетворением всех возможных косметических и хирургических процедур. Хирург Короткий заметил у Лилианы пластику верхних и нижних век (около 200–300 тысяч рублей) и предположил, что скулы были подтянуты филлерами. Кроме того, вероятно, был сделан нос.
Выдающиеся губы
Ольга Валеева одержала победу в конкурсе «Миссис королева красоты — Крым-2022». Многим зрителям тогда не понравились неестественно пухлые губы девушки. По словам Игоря Короткого, у Валеевой они сделаны за 30–40 тысяч рублей. Операция выполнена не очень профессионально. Поэтому результат балансирует на грани между органичностью и эпатажем.
Факт
Первую в мире пластическую операцию провели 5 ноября 1814 года в Лондоне. Хирург Джозеф Карпью успешно выполнил ринопластику.
Прямая речь
Татьяна Федорищева, эксперт конкурсов красоты:
«Естественность уже давно перестала быть преимуществом на конкурсах красоты. Сегодня важен результат, а не путь, которым девушка добилась своей внешности. Большинство современных красавиц прибегают к услугам хирургов».
Китайский стандарт
Как известно, стандарты красоты меняются со временем. И, конечно, во многих странах они имеют свои особенности. В Китае, где прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия», признаком красоты было маленькое лицо с заостренным подбородком. Сегодня привлекательные черты женщин, живущих в Поднебесной, условно делят на различные типы лиц.
- Лицо первой любви. Такой тип олицетворяет чистоту и невинность. У обладательницы небольшие миндалевидные глаза, двойное веко, густые брови и детская внешность.
- Морда сома. Несмотря на то что это название грубоватое, у такого типа много поклонников. У девушки должен быть большой рот, пухлые губы, широко посаженные глаза и крючковатый приплюснутый нос. Интересно, что по отдельности каждая из этих черт считается недостатком.
- Лицо как гусиное яйцо. Этому типу присущи мягкий, но слегка заостренный подбородок, немного закругленные скулы с мягкими линиями. Кривая лица овальная, внешне напоминающая яйцо или дынное семечко.
- Лицо лисы. Тут в целом все очевидно. Для такого типа внешности характерны лисий разрез глаз, верхняя губа в форме буквы «м» и угловатый изгиб рта. Брови слегка заострены.
- Фигура. В Китае не обращают внимание на западные тенденции. Здесь не считаются идеалом округлые бедра и пышная грудь. Китаянки больше стремятся к худобе и изящным линиям тела. Красивыми считаются длинные тонкие ноги, узкая талия и выпирающие ключицы.