Дана Борисова подарит дочери подтяжку груди

Дана Борисова не скрывает своего положительного отношения к пластическим операциям. Не так давно звезда в очередной раз легла под нож хирурга, сделав подтяжку лица.

© WomanHit.ru - МК

Подражая звездной матери, хирургическими вмешательствами грезит и дочь телеведущей Полина. Совсем скоро девушке исполнится 18 лет. И подарком на день рождения от мамы, как стало известно, станет вожделенная операция. Вернее, их будет две — подтяжка груди и коррекция ягодиц. Об этом пишет «Экспресс Газета».

«Грудь у нее очень большая, слишком объемная, потеряла свою форму и не очень эстетично смотрится… Что касается остального, не могу сказать, что поддерживаю на сто процентов… Но ей 18 через две недели. Она мечтает о таком подарке, а я в состоянии его сделать, поэтому операция будет уже совсем скоро… Ей нужно 4—5 килограммов, чтобы появился жир на талии. Его будут убирать в ягодицы», — пояснила Борисова свое решение.

Хирургическое вмешательство назначено на 22 августа. В личном блоге Полина уже хвасталась грядущими переменами. Она подчеркнула, что не страдает зависимостью от пластических операций, но считает, что нет предела совершенству.