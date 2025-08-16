Модель Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Эмили Ратаковски частично обнажила грудь в коричневом топе с глубоким декольте. Образ дополнил золотой массивный кулон. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Селфи она сняла в машине на заднем сиденье.

© Газета.Ru

Несколько недель назад стало известно, что Эмили Ратаковски завершила развод с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом спустя почти три года после расставания. 22 июля Верховный суд Манхэттена вынес решение, согласно которому звезды официально разведены. В тот же день было подано постановление о назначении алиментов для их общего сына Сильвестра. Однако поскольку судебные документы о разводах в Нью-Йорке являются конфиденциальными, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера.