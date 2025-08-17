Алессандра Амбросио снялась в топе после тренировки

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в серых топе и лосинах на тренировке. Образ дополнили белые кроссовки на массивной подошве. Волосы она собрала в высокий хвост и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».