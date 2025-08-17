Какие вещи можно купить в секонд-хенде

День секонд-хенда во всем мире отмечают 17 августа. Спрос на вещи из комиссионных магазинов за первую половину года вырос на 30 процентов. Стилист Анастасия Ефремова рассказала, какие вещи стоит выбирать в таких местах.

Секонд-хенды — это кладезь для тех, кто хочет найти стильные брендовые вещи по доступной цене. Если задаться такой целью, то шопинг принесет одно удовольствие! Учитывая, что сейчас в моде винтаж из девяностых и нулевых, то составить актуальный образ из магазина «вторых рук» не составит никакого труда. При походе в секонд-хенд внимательно изучите информацию о нем — сейчас у многих магазинов есть своя определенная специализация. Например, кто-то славится оригинальными вещами из Европы, Америки, кто-то делает упор на базу на каждый день или даже на меха. Я советую не распыляться на яркие, кичевые вещи — лучше составить базовый гардероб, а уже потом добавлять к нему яркие детали — например, необычную сумку или обувь. Внимательно осмотрите вещь, чтобы на ней не было пятен, зацепок и других дефектов — увы, но в подобных магазинах после обработки вещи сортировщики могут пропустить такие детали. Отличным решением будет отдать предпочтение одежде из натуральных материалов. Подобная вещь точно прослужит дольше, чем синтетика. Тем более что после обработки материал в любом случае так или иначе утрачивает свои прежние свойства. Поэтому, если хотите носить одежду из секонд-хенда дольше — обращайте внимание на качество. Сейчас средняя цена вещи в таком магазине составляет 2000 рублей.

Кристина Асмус: 8000 рублей

Школьный образ в английскую клетку привлечет внимание окружающих даже в самую хмурую погоду. Комплект будет стоить 8000 рублей. Рубашка — 1500 рублей, юбка — 1000 рублей, пиджак — 2000 рублей, сапоги из кожи — 2500 рублей, сумка — 1000 рублей.

Мария Кожевникова: 4200 рублей

Сочетание джинсов и оранжевого цвета — яркий и беспроигрышный вариант. Образ обойдется в 4200 рублей. Джинсовка — 1500 рублей, платье — 1000 рублей, очки — 600 рублей и сумка — 1100 рублей.

Валерия: 7000 рублей

Монохромный образ как у певицы станет прекрасным вариантом для тех, кто любит акцентные образы в осеннее время. Он обойдется в 7000 рублей. Желтая рубашка — 1000 рублей, пиджак красный — 1500 рублей, брюки — 1500 рублей, ботильоны из кожи — 2000 рублей, сумка — 1000 рублей.

Виктория Дайнеко: 5000 рублей

Яркий пиджак с необычными рукавами разбавит любой образ и сделает его интереснее. Образ обойдется в 5000 рублей. Пиджак — 1500 рублей, джинсы — 1000 рублей, кеды — 1200 рублей и сумка — 1300 рублей.

Оскар Кучера: 6000 рублей

Классический образ как у актера можно создать всего за шесть тысяч рублей! Белая футболка в секонд-хенде обойдется в 1500 рублей, пиджак — в 2000 рублей, джинсы — в 1000 рублей, а кроссовки — в 1800 рублей.

Как освежить старую вещь

Расставить акценты

Можно кардинально изменить модель одежды. Например, если штанины брюк обтрепались снизу, но сами брюки отлично на вас сидят, попробуйте укоротить их до шорт.

Красим!

Окрашивание тоже может освежить поношенную вещь. Только тщательно подберите оттенок, чтобы не попасть впросак.

Из футболки — сумку

Используйте старую одежду для изготовления новых аксессуаров. Довольно просто будет переделать старую футболку в стильную сумку-мешок. Так появится неповторимый аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Игрушка на память

Из старой одежды можно сделать детскую игрушку. Она точно станет памятной вещью для всей семьи и будет напоминать о важных моментах в жизни. Чтобы игрушка получилась опрятной, воспользуйтесь выкройками из интернета. Набить мишку, например, можно обрезками ткани или старой одеждой.

Стильный декор

Вы можете создать лоскутное одеяло из разных кусков ткани. Такой декор станет яркой деталью в интерьере и подарит приятные воспоминания. Еще можно сделать стильные занавески.

Яркая деталь

Используйте старую одежду, чтобы изготовить из нее аппликации для тех вещей, которые вам все еще дороги. Аппликации можно применять не только в качестве заплаток, но и в декоративных целях, чтобы сделать вещь чуть более нарядной или дополнить имеющиеся на ней узоры.