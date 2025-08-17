Тина Канделаки опубликовала фото в купальнике

Продюсер и телеведущая Тина Канделаки снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

49-летняя Тина Канделаки предстала перед камерой в красном купальнике, поверх которого надела синюю толстовку Sporty&Rich. Продюсер дополнила образ серой кепкой Alo Yoga, каффами и черными солнцезащитными очками. Телеведущая собрала волосы в хвост и сделала макияж с красной помадой. Знаменитость была запечатлена на палубе яхты.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Тина Канделаки опубликовала в личном блоге фото, где позировала в бежевой толстовке на молнии, плаще, кепке Alo Yoga и солнцезащитных очках с желтыми линзами. Телеведущая также надела серьги и массивное кольцо. Продюсер завершила образ золотым колье Juste un Clou от бренда Cartier, стоимость которого на официальном сайте составляет $14 тысяч (1,120 тысячи рублей. — прим.ред.). Знаменитость убрала волосы под головной убор и сделала макияж с розовой помадой. Она позировала в лодке.

До этого Тина Канделаки снялась в черном облегающем платье с желтыми перьями и разрезом до бедра. Образ дополнили розовый жакет, золотые мюли, бежевая сумка и очки в золотой оправе.