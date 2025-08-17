Селена Гомес обрадовала фанатов фото в шелковой сорочке

Певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала фигуру в сорочке после похудения. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

33-летняя Селена Гомес стояла перед зеркалом в розовой шелковой ночной рубашке, которая была украшена кружевом. Певица также надела кольцо и очки для зрения. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без косметики.

© Газета.Ru

12 декабря Селена Гомес объявила о помолвке с музыкальным продюсером и бывшим другом певца Джастина Бибера, Бенни Бланко. Поп-исполнительница выложила в Instagram фотографию с кольцом, которое ей подарил бойфренд. Ювелирное изделие украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Недавно издание Daily Mail писало, что Селена Гомес и ее жених Бенни Бланко разозлились из-за слива подробностей их подготовки к свадьбе.