Названа опасность активаторов загара

Активатор загара обещает потрясающий результат. Продавцы заверяют, что всего пара капель после впрыскивания в нос практически мгновенно окрасит кожу в желаемый золотисто-бронзовый цвет. Насколько безвредно это средство, узнала «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

В условиях короткого, а в этом году еще и ненастного московского лета велик соблазн воспользоваться каким-нибудь волшебным средством, которое способно сделать невозможное — подарить красивый загар. И вот вы уже выглядите как человек, который от летних дней взял максимум солнца. Да и реклама средства обещает без потери времени приобрести красивый загар. Так почему бы не применить чудо-косметические технологии? Однако оказалось, что именно мгновенный эффект подобных солнечных ванн чреват малоприятными неожиданностями. Как отметила в беседе с корреспондентом «ВМ» дерматолог, косметолог, доцент, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Ирина Бобкова, желание приобрести быстрый загар может обернуться серьезными проблемами, так как активатор имеет в своем составе меланотан.

«Активаторы загара с меланотаном опасны прежде всего из-за неконтролируемого воздействия на организм, — делится она с "ВМ". — Меланотан, будучи синтетическим аналогом гормона меланокортина, стимулирует выработку меланина, отвечающего за пигментацию кожи».

Однако, по словам доктора, он влияет не только на кожу, но и на другие органы и системы, вызывая неприятные побочные эффекты: тошноту, рвоту, депрессию, появление пигментных пятен и родинок, а также повышение артериального давления и гормональные сбои, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.

«Отдаленные результаты использования меланотана до конца не изучены, и существуют опасения, что он может увеличивать риск развития рака кожи, — поясняет Ирина Бобкова. — Именно поэтому во многих странах меланотан запрещен или не одобрен для использования в косметических целях. Такое решение связано с отсутствием достаточных клинических исследований, подтверждающих его безопасность и эффективность, а также с серьезными побочными эффектами, которые сводят на нет потенциальную пользу от его применения».

Так что любительницам загара стоит задуматься, что им дороже — собственное здоровье или быстрый эффект? Тем более, как рассказывает эксперт, существуют безопасные способы получить красивый загар, не подвергая здоровье риску.

«Прежде всего старайтесь ограничить время пребывания на солнце, особенно в самые опасные часы: с 10 до 16. Обязательно используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 30, — поясняет она в беседе с "ВМ". — Не забывайте об одежде, которая защитит кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Важно помнить, что постепенный загар выглядит более естественно».

Доктор напоминает, что любое воздействие ультрафиолета увеличивает риск развития рака кожи.

«Будьте благоразумны. Если есть вопросы, опасения, проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Здоровье всегда должно быть на первом месте», — советует Ирина Бобкова.

Прямая речь

Ирина Ковалевич, владелица салонов красоты, эксперт высшей категории:

«Солнце влияет на нашу кожу крайне негативно — может появиться сухость, обезвоживание, усилиться пигментация, потоотделение, проявиться купероз на лице, повыситься скорость процесса разрушения коллагена. Молодость и здоровье кожи помогают сохранить регулярное использование кремов с SPF и защищающая одежда».

Ранее врач-косметолог Диана Салмановна поделилась с «Вечерней Москвой» чек-листами, на которые можно опереться при покупке солнцезащитного крема.