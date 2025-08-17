Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян кардинально сменила имидж. Бизнесвумен показала преображение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летняя Ким Кардашьян перекрасилась в пепельный блонд. Модель позировала перед камерой с макияжем с черными стрелками, коричневыми тенями и контурингом. Бизнесвумен была одета в белую рубашку.

© Газета.Ru

В конце июня Ким Кардашьян показала бэкстейдж со съемок коллаборации ее бренда Skims с Roberto Cavalli. Модель сидела перед зеркалом в бирюзовом крошечном бикини с принтом, к которому добавила косынку и платок на бедра. Звезда реалити-шоу также надела парик с белыми волосами.

Несколько недель назад бренд Skims, который принадлежит Ким Кардашьян, представил в Instagram корректирующую повязку для лица под названием «Ultimate Face» (признан в РФ иностранным агентом). На снимке, опубликованном маркой, модель позировала в телесной повязке, напоминающей балаклаву. По словам бренда, аксессуар изготовлен из фирменной скульптурирующей ткани и коллагеновых нитей для комфортной поддержки челюсти. Подписчики негативно отнеслись к новому изделию Skims.